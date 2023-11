Ancona, vandali in spiaggia. Il Comune: «Gesto infantile. L’ordinanza anti teppisti è pronta»

Giovanni Zinni, vicensindaco e assessore comunale alla sicurezza: «Chi imbratta Ancona ha purtroppo un atteggiamento infantile e assolutamente non giustificabile»

ANCONA – La spiaggia del Passetto imbrattata dei vandali. Il Comune: «Gesto infantile, ma adesso arriverà l’ordinanza anti writers». Ferma e decisa la condanna dell’assessore comunale alla sicurezza, Giovanni Zinni. Il vicesindaco si scaglia contro i teppisti e illustra, a grandi linee, i settori in cui interverrà la nuova ordinanza di palazzo del Popolo.

«Chi imbratta Ancona ha purtroppo un atteggiamento infantile e assolutamente non giustificabile – dice al telefono Zinni – Si continua a deturpare e a rovinare la città e questo vuol dire soltanto fare aumentare i costi di pulizia di cui deve farsi carico l’amministrazione comunale».

Zinni e il Sindaco, Daniele Silvetti, hanno da tempo annunciato il pugno duro contro chi deturpa gli arredi urbani. Tolleranza zero anche della polizia locale, con il nuovo comandante Marco Ivano Caglioti che non farà sconti a nessuno.

Giovanni Zinni (al centro)

«Ammesso e non concesso che poi in sede di contenzioso, laddove si riesca ad individuare i responsabili di simili atti ci sia la possibilità di ottenere un risarcimento», precisa ancora l’assessore. E sull’ordinanza: «Non posso anticipare nulla, ma sicuramente la nostra ordinanza sta per uscire e grazie a questo provvedimento riusciremo a inasprire l’atteggiamento del Comune nei confronti di simili atti».

«Sarà un provvedimento più severo della normativa vigente. Anzi – si corregge lui – utilizzando la norma vigente, questa ordinanza prevedrà un comportamento più severo di questa amministrazione nei confronti degli imbrattatori».

Nei giorni scorsi, proprio al Passetto, addirittura in spiaggia, era stato compiuto un raid vandalico abbastanza vistoso. Non era stata risparmiata neppure la pineta, con le panchine di marmo bianco rovinate e sporcate con scritte e scarabocchi senza senso.