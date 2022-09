Vaiolo delle scimmie, confermato settimo caso nelle Marche

ANCONA – Settimo caso di vaiolo delle scimmie nelle Marche. Ne da notizia la Regione Marche. Si tratta di un 31ennne di Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino. L’uomo, è già in via di guarigione, da quanto si apprende e nelle ultime settimane non aveva viaggiato.

Il 31enne sarebbe risultato positivo al tampone, ma presenta solo delle vescicole del virus Monkeypox. Si trova in isolamento domiciliare. Il primo caso di vaiolo delle scimmie era stato confermato i primi di luglio nelle Marche, mentre il sesto risale a pochi giorni fa ed era stato accertato in un 31enne di Senigallia.