Vaccino, via alla dose booster per gli over 80

ANCONA – Prenderanno avvio lunedì 4 ottobre le prenotazioni per la dose “booster” di vaccino per le persone ultra ottantenni che hanno già completato il ciclo vaccinale con le due dosi o con il monodose (Johnson & Johnson).

Una operazione che nelle Marche interessa circa 111.000 over 80, la platea più a rischio della popolazione, insieme ai fragili, di sviluppare, in caso di infezione da Covid, le conseguenze gravi della malattia. A potersi prenotare sono quelle persone con più di 80 anni che hanno ricevuto la secondo dose del vaccino almeno 6 mesi prima.

Per fissare l’appuntamento per l’inoculazione, basta accedere al sito della Regione Marche o al portale di Poste Italiane nella sezione dedicata. Le prime somministrazioni prenderanno avvio dal 6 ottobre nei punti vaccinali allestiti sul territorio della regione.

La dose booster verrà effettuata sono con i vaccini a m-RNA (Pfizer o Moderna) indipendentemente dal tipo di vaccino ricevuto in precedenza. La Regione spiega in una nota stampa che gli over 80 che non si sono ancora vaccinati e che non hanno cause mediche ostative alla somministrazione del siero, possono sempre sottoporsi alla prima dose. Si tratta di un 3% di questa fascia di popolazione.

Il 20 settembre era già partita l’inoculazione della dose addizionale del vaccino nei soggetti fragili, ovvero sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici (dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose).

Per chi è in difficoltà a raggiungere gli ospedali o i punti vaccinali di popolazione, è possibile eseguire la vaccinazione a domicilio con i medici di famiglia. Chi invece non è seguito dagli specialisti ospedalieri può già prenotarsi dal 21 settembre sulla piattaforma di Poste Italiane.

Dal 28 settembre, in anticipo rispetto alle altre regioni, la Regione Marche aveva avviato la vaccinazione con la somministrazione di una dose booster nelle Rsa, pubbliche e private, sia per gli utenti che per il personale, per una popolazione totale target di oltre 9.000 soggetti.

Intanto prosegue la campagna vaccinale per la somministrazione delle prime due dosi per il resto della popolazione, anche per mezzo dei camper vaccinali.