ANCONA – È corsa contro il tempo per cercare di vaccinare contro il Covid-19 i marchigiani che non lo hanno ancora fatto. Con l’autunno in arrivo e la variante Delta ormai prevalente, si punta ad incrementare l’immunizzazione della popolazione.

Da lunedì 30 agosto, la direzione degli Ospedali Riuniti di Ancona, ha organizzato un Open day nel punto vaccinale dell’ospedale regionale di Torrette per la vaccinazione contro il Covid-19. Obiettivo dell’iniziativa, quello di coprire quelle fasce di popolazione che sono immunizzate in misura minore, come i giovani e 40-50enni che non hanno ancora provveduto alla vaccinazione, ma soprattutto intercettare dubbiosi e indecisi del siero.

L’Open day, che si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, nell’Aula Totti al piano interrato dell’ospedale, proprio sotto l’ingresso, consentirà a chi si presenta in quella fascia oraria di vaccinarsi contro il Covid-19 senza prenotazione. Il vaccino verrà somministrato alle persone dai 12 anni in su che non hanno ancora ricevuto la prima somministrazione del siero contro il virus.

Per ora l’Open day è stato programmato per una settimana, ma potrebbe anche essere prorogato. L’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, aprirà una quarta linea vaccinale per potenziare ulteriormente le somministrazioni, in vista della ripresa della scuola.





Intanto ad Ancona, il punto vaccinale di popolazione su trasferisce e dal 1° settembre dal PalaPrometeo per tornare all’impianto sportivo Paolinelli in via Schiavoni, alla Baraccola, dove era stata avviata la campagna vaccinale sulla popolazione.

Io centro vaccinale al PalaPrometeo chiuderà i battenti il 27 agosto, l’ultimo giorno di vaccinazioni e resterà chiuso dal 28 agosto al 31 agosto per permettere il trasloco di tutte le attrezzature presso la sede del Centro Sportivo Paolinelli in via Schiavoni n.4 , ad Ancona.

Completato il trasferimento logistico e l’allestimento delle postazioni, il Paolinelli sarà operativo a partire da mercoledì 1 settembre 2021 con entrata nello stesso punto e uscita sul lato del parcheggio.