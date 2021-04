Vaccini, nelle Marche arriva il Johnson & Johnson

ANCONA – Nuovo carico di vaccini nelle Marche. Nella giornata di ieri, 21 aprile, sono state consegnate più di 48mila dosi di vaccino, 38.610 di Pfizer Biontech e più di 10mila dosi di AstraZeneca. Per le 13 di oggi, 22 aprile, è atteso anche l’arrivo di 4.450 dosi di vaccino Johnson & Johnson. In questo modo complessivamente saranno oltre 52mila le dosi di siero contro il covid giunte nella nostra regione in due giorni.

Per il siero monodose contro il covid-19 Johnson & Johnson, l’Aifa, come anche per l’AstraZeneca, ha indicato un uso preferenziale per la fascia di età superiore ai 60 anni, anche se non lo ha vietato al di sotto di questo range d’età.

Intanto nelle Marche sono 456.791 le dosi di vaccino somministrate al 21 aprile, un 95,39% di quelle consegnate (478.850): di queste 341.798 sono prime dosi e 114.993 i richiami. Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima inoculazione sono 107.162, mentre 57.711 sono stati immunizzati con la seconda dose.

62.521 le prime dosi somministrate alle persone fragili seguite dal sistema sanitario nazionale, 5.733 i richiami. 630 le persone con gravi disabilità vaccinate con prime dosi, nessun richiamo è stato ancora somministrato.

Gli over 70 (70-79) vaccinati con prima dose sono 56.373 (nessuna seconda somministrazione) e 10.149 gli over 65 (65-69) sempre con prima dose.