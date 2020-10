Vaccinazione anti influenzale, al via dal 15 per over ’65. Torrette parte oggi

Quest'anno la campagna vaccinale è in anticipo di due settimane per semplificare la gestione dei casi sospetti, visto che i sintomi del covid-19 sono gli stessi dell'influenza

ANCONA – La campagna vaccinale contro l’influenza per gli over 65 partirà ufficialmente dal 15 ottobre, in anticipo di due settimane rispetto agli anni passati, quando prendeva il via nel mese di novembre. Quest’anno con la pandemia di coronavirus, la vaccinazione anti influenzale è raccomandata dai medici per semplificare la gestione dei casi sospetti, visto che i sintomi del covid-19 sono gli stessi dell’influenza.

Per le fasce d’età sotto i 65 anni bisognerà invece attendere che arrivino le dosi. Nonostante le Marche abbiamo avanzato una richiesta di incremento di dosi già nel mese di maggio, in netto anticipo, e abbiano fatto partire un sollecito nei giorni scorsi, le enormi richieste che giungono dai tanti paesi colpiti dalla pandemia stanno richiedendo tempo per essere evase dalle case produttrici.

Nelle Marche è previsto l’arrivo di 450mila dosi di vaccino anti influenzale, un 40% in più rispetto all’anno scorso, come aveva annunciato il direttore generale Asur Marche, Nadia Storti.

Intanto però all’ospedale regionale di Torrette la vaccinazione sul personale dipendente dell’Azienda, su quello universitario convenzionato e sui medici in formazione specialistica, prenderà avvio già da oggi 8 ottobre, presso l’ambulatorio della direzione medica ospedaliera. Per evitare assembramenti è stata disposta la prenotazione. Al Salesi invece la vaccinazione verrà eseguita direttamente presso le Sod. Ad essere interessati è una platea di 3.600 dipendenti a Torrette. Le aziende ospedaliere potranno vaccinare anche i pazienti ricoverati.

L’obiettivo è quello di raggiungere una copertura del 95% della popolazione, con una soglia minima del 75% per garantire l’immunità di gregge.