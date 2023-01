Vacanze di Capodanno: Egitto, Maldive e Oman le mete più gettonate, ma le famiglie con figli scelgono la settimana bianca

ANCONA – Dal classico viaggio a Sharm El Sheik in Egitto alle ‘blasonate’ Maldive dove sdraiarsi a sole e nuotare in acque cristalline, dalle montagne italiane dove trascorrere la tradizionale ‘settimana bianca’ alle nuove mete dal ‘sapore’ orientale come Dubai, Oman e Qatar. Sono queste le mete di viaggio preferite dai marchigiani per le vacanze a cavallo tra il Capodanno e l’Epifania.

Dopo aver segnato una battuta d’arresto a causa della pandemia di Covid-19, è boom di viaggi e vacanze e le agenzie di viaggi tornano finalmente a ‘sorridere’ grazie a una ripresa del mercato attesa e forse anche oltre le aspettative vista la congiuntura poco favorevole, tra inflazione e guerra in Ucraina.

Tra le piramidi per ‘gustarsi’ con gli occhi una storia millenaria, o a bordo di una nave da crociera dalla quale ammirare la bellezza del mare e i profili delle città che si andranno a visitare una volta raggiunta la meta, oppure sulle ciaspole o con gli scii ai piedi per godersi i panorami mozzafiato delle vette dolomitiche o alpine sempre affascinanti nonostante il freddo, o ancora sdraiati su spiagge bianche prima di fare un tuffo nel blu. I marchigiani non hanno più voglia di restare a casa e chi può parte per le vacanze.

Antonio Recchi, vicepresidente nazionale Maavi

Nonostante i rincari dei prezzi che interessano voli, trasferimenti ed hotel, gli operatori riferiscono che c’è voglia di viaggiare e per il settore è una vera e propria boccata di ossigeno. A descrivere un quadro positivo è Antonio Recchi, titolare dell’agenzia di viaggi Criluma di Ancona e vicepresidente nazionale Maavi, Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio Italiane il quale spiega che «dopo due anni chiusi in casa per la pandemia la gente ha voglia di muoversi, di uscire e di viaggiare anche se i prezzi sono cresciuti, in alcuni casi anche non di poco: se per un viaggio dal prezzo medio in Egitto prima si poteva spendere tra i 2.500 e i 3.000 euro, adesso siamo nettamente oltre i 3.500 euro, ma nonostante tutto resta una meta richiestissima».

Recchi evidenzia che quest’inverno «c’è un ritorno clamoroso all’Egitto e alle crociere sul Nilo, mentre le Maldive stanno spopolando e nonostante siano una meta costosa si fa fatica a trovare posto. Molte bene anche Zanzibar e Kenya, mentre l’Oman è una vera e propria sorpresa e in questo periodo è da sold out». Una meta, l’Oman, che secondo Recchi sta risentendo come Dubai e Qatar dell’effetto mondiali di calcio.

Dolomiti, sci (immagine di Fabio Disconzi da Pixabay)

Il periodo più richiesto per viaggiare è quello tra San Silvestro e l’inizio del nuovo anno, confermando la validità del vecchio adagio che recita ‘Natale con i tuoi e Capodanno con chi vuoi’. La meta preferita dalle famiglie con figli al seguito è la montagna per la settimana bianca, una vacanza classica, ma ‘ever green’ perché gli scii piacciono tanto agli adulti, quanto ai bambini. Ad indirizzare verso questa scelta è soprattutto il minor costo rispetto ad altri viaggi-vacanze, sulle famiglie infatti il caro-vita pesa di più rispetto che sulle coppie senza figli.

Recchi invita a fare attenzione ai prezzi dei viaggi,, a quelli di voli e crociere eccessivamente scontati che si possono trovare in rete, sul web, perché in alcuni casi possono essere organizzati da «tour operator poco preparati, senza fondo di garanzia per poter fronteggiare eventuali situazioni di criticità che possono verificarsi, quando anche possono addirittura rivelarsi delle truffe».