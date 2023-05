Ancona alle urne per scegliere il nuovo sindaco tra Silvetti e Simonella

La scelta tra l’assessore uscente Ida Simonella, candidata per il centrosinistra, e l’avvocato e presidente del Parco del Conero, Daniele Silvetti, candidato per il centrodestra

ANCONA – Gli anconetani si recheranno alle urne oggi, domenica 28 maggio, e domani, lunedì 29 maggio, per scegliere il sindaco tra l’assessore uscente Ida Simonella, candidata per il centrosinistra, e l’avvocato e presidente del Parco del Conero, Daniele Silvetti, candidato per il centrodestra. Al primo turno di quindici giorni fa Daniele Silvetti (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Ancona Protagonista, Rinasci Ancona e Civitas Civici Salvi per Ancona) ha ottenuto il 45,11%, mentre Ida Simonella (Pd, Ancona Futura, Ancona Diamoci del Noi, Riformisti Italia Viva-Azione-Socialisti, Repubblicani, Ancona Popolare) si è fermata al 41,28%. Gli altri candidati erano, in ordine di preferenze ottenute, Francesco Rubini, candidato di Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta, con il 6,11%, Enrico Sparapani, candidato del Movimento Cinque Stelle, con il 3,64%, Marco Battino, candidato di Ripartiamo dai Giovani, con il 2,18%, e Roberto Rubegni, candidato di Europa Verde, con l’1,69%.

Nel primo turno il Partito Democratico è rimasto il primo partito della città, ottenendo il 21,32% delle preferenze, incalzato da Fratelli d’Italia che ha chiuso al 18,61%, la sorpresa è stata la lista Ancona Protagonista di Daniele Silvetti, che ha ottenuto il 12,93% delle preferenze, salendo sul podio delle forze politiche del capoluogo al terzo posto. Per questo ballottaggio – si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 – Daniele Silvetti ha stretto e ufficializzato un apparentamento con Marco Battino, mentre Ida Simonella non ha stretto accordi con nessuno degli altri candidati. Per votare ai cittadini anconetani basterà recarsi alle urne con il proprio certificato elettorale e con un documento di riconoscimento e apporre una “X” sul nome del candidato prescelto (come da facsimile).