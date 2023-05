Ultimo miglio verso la procedura di gara, Acquaroli: «Opera fondamentale per lo sviluppo»

Dai ministeri dell'Ambiente e della Cultura il sì al decreto che dà il via alla 'bretella' di collegamento viario, la Giunta regionale approva l'intesa con Anas: via alla procedura di gara entro il mese di giugno

ANCONA – Il progetto dell’Ultimo miglio, il collegamento diretto tra il porto di Ancona e a Strada Statale 16, continua a compiere passi in avanti. Arrivati infatti i sì dei ministeri dell’Ambiente e della Cultura al decreto che dà il via definitivo alla ‘bretella’ di collegamento viario e l’approvazione da parte della giunta regionale all’intesa con Anas, seguita dalla firma del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che consente di avviare la procedura di gara entro il mese di giugno per lavori a cavallo tra il 2024 e il 2025.

«Tre passi decisivi che mettono fine alla lunghissima attesa per la realizzazione del collegamento stradale» fa sapere la Regione. Il governatore Acquaroli parla di «opera fondamentale per lo sviluppo del Porto, di Ancona e delle Marche, attesa da decenni», evidenziando «che potrà anche valorizzare ulteriormente il Polo Intermodale e che finalmente arriva a una svolta definitiva».

Obiettivo dell’opera, da 150 milioni di euro, quello di connettere il porto con le principali direttrici stradali nazionali ed europee, valorizzare il polo logistico Porto-Interporto-Aeroporto e sgravare la Strada Statale dal traffico pesante. La durata dei lavori è prevista in tre anni.

«Tre passi decisivi per dare il via alla gara per la realizzazione di un’opera attesa da 40 anni» dice l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, che punta alla «crescita all’insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il progresso e l’innovazione attraverso le infrastrutture sono le cifre del nostro operare. Quindi: avanti tutta verso la creazione di opportunità di sviluppo per combattere le disuguaglianze. Desidero, infine, ringraziare chi, non solo è stato al mio fianco, ma ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento dell’obiettivo».