L’Udc presenta la squadra per Ancona

ANCONA – «Una grande squadra di persone competenti, del mondo dell’imprenditoria, del sociale e liberi professionisti». Il senatore Antonio Saccone, coordinatore regionale dell’Udc-Popolari Marche ha definito così i candidati in corsa per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

Ieri, nella sede del Comitato Elettorale della colazione di centrodestra, la presentazione della lista provinciale di Ancona del partito che sostiene la candidatura dell’aspirante governatore, Francesco Acquaroli.

Una lista aperta al mondo civico e agli amministratori locali «in primis il sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti e Dino Latini, leader del civismo della città di Osimo e delle Marche», ha detto Saccone. Fra i punti chiave del programma elettorale, ci sono il «rilancio dell’economia, anche di natura artigianale – prosegue – e la riorganizzazione della sanità che versa in condizioni di abbandono e di superficialità». Oltre a questo, poi i nodi infrastrutturali che condannano la regione «all’isolamento». In corsa, nel collegio di Ancona, ci sono, Paolo Niccoletti (sindaco di Loreto), Dino Latini (ex sindaco di Osimo e consigliere regionale), Simona Catalani, Sergio Capitoli, Maurizio Donninelli, Katia Galli, Anna Lucchini, Maria Chiara Moroni, Corrado Panetti.