Ancona, ubriaco mostra le parti intime alla Polizia: sanzionato

Un uomo ubriaco si è abbassato i pantaloni in pieno centro storico di Ancona, mostrando le parti intime ai poliziotti che lo hanno denunciato anche per violazione del coprifuoco

ANCONA – Ubriaco si abbassa i pantaloni e mostra le parti intime agli agenti delle Volanti, la Polizia lo sanziona. L’episodio è accaduto questa notte poco prima delle tre di mattina ad Ancona, in pieno centro cittadino. Una pattuglia della Volante della Questura di Ancona, mentre era impegnata in un servizio di controllo del territorio, si è imbattuta in una coppia che lungo Corso Garibaldi stava discutendo animatamente.

L’uomo a torso nudo e in evidente stato di abuso alcolico, pronunciava frasi sconnesse rivolgendosi alla donna che era con lui. Mentre andava su e giù per il corso, seguito dai poliziotti che cercavano di ricondurlo alla ragione, improvvisamente si è abbassato i pantaloni, mostrando le parti intime ai poliziotti.

Poi l’uomo ha iniziato a gridare che anche se era ubriaco voleva tornare a casa con la sua macchina, ma i poliziotti lo hanno accompagnato in Questura dove, dopo gli opportuni accertamenti, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e per non aver rispettato l’orario del coprifuoco che vieta di uscire dopo le 24 fino alle 5 di mattina.