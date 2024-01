Ancona, tre misure di prevenzione disposte dal Questore

ANCONA – Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha disposto tre misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone. Il primo provvedimento è stato disposto nei riguardi di un giovane anconetano trovato dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in possesso di cannabinoidi.

Proseguita l’attività di perquisizione presso il domicilio, il sospetto che si trattasse di sostanza detenuta ai fini di spaccio è stata confermata dal ritrovamento di un altro quantitativo di stupefacente dello stesso tipo. Nei confronti del giovane, già noto per fatti analoghi è scattato il provvedimento di Avviso Orale, con intimazione del Questore a cambiare condotta di vita.

L’altro provvedimento ha riguardato una donna italiana, residente fuori regione trovata a infastidire passeggeri e clientidi alcuni locali presenti nei pressi della stazione ferroviaria e di Piazza Rosselli. Nei confronti della donna con precedenti per reati predatori, contro la persona e la detenzione di armi, è scattato il Foglio di Via Obbligatorio da Ancona per tre anni.

Infine il Questore ha emesso un Dacur nei confronti di 40enne originario della Costa d’Avorio, trovato più volte dalla Polfer in stato di ebbrezza all’interno della stazione. IL provvedimento prevede il divieto di accedere per un anno, alla stazione, salvo che per esigenze di viaggio. Tutte le misure sono state elaborate dalla locale Divisione Anticrimine, in sinergia operativa con gli uffici presenti sul territorio.