Ancona, tre giovani denunciati per ubriachezza molesta

I tre avrebbero lanciato bottiglie in un locale e un dipendente di un bar sarebbe rimasto ferito ad una mano

ANCONA – Intorno alle ore 20.30 della serata di ieri i poliziotti sono intervenuti in un bar ad Ancona dove era stata segnalata un’aggressione. Giunti sul posto i poliziotti il dipendente del locale avrebbe riferito che poco prima, tre ragazzi, dopo aver consumato bevande alcoliche, avrebbero chiesto altre consumazioni ma l’uomo, nel timore che i tre non saldassero il conto, avrebbe chiesto loro di pagare prima le precedenti consumazioni.

Ma alla richiesta i tre avrebbero dato in escandescenza, lanciando a terra e contro gli arredamenti del locale alcune bottiglie di vetro presenti sul tavolo. Il dipendente avrebbe poi raccontato di essere stato colpito alla mano da una bottiglia e di aver avuto bisogno delle cure del personale del 118. I poliziotti sono riusciti a rintracciare i tre in piazza Cavour in stato di alterazione psico fisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Identificati, i tre giovani che sono risultati essere di origine peruviana, sono stati denunciati per ubriachezza molesta. Uno dei tre che avrebbe inveito contro i poliziotti è stato portato in Questura e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti il Questore di Ancona Cesare Capocasa sta valutando l’emissione di una misura di prevenzione.