Ancona, traffico in tilt per la Fiera: non si passa tra via Trieste e via Santa Margherita

ANCONA – Nonostante le modifiche alla viabilità e l’impiego di tanta polizia locale, nonostante gli inviti dell’amministrazione comunale a utilizzare i mezzi pubblici, la Fiera di San Ciriaco tra corso Garibaldi e viale della Vittoria sta creando non pochi disagi al traffico cittadino. Le giornate di maltempo, infatti, hanno incrementato l’uso delle autovetture da parte degli anconetani che, vuoi per gli incidenti nella galleria del Risorgimento, vuoi per modifiche al traffico non sempre facilmente comprensibili – come in fondo a corso Amendola in cui è consentito ma non indicato chiaramente che si può proseguire sul lato sinistro di viale della Vittoria – hanno finito spesso e poco volentieri per trovarsi imbottigliati nel traffico. Via Santa Margherita che nei pressi del Monumento ai caduti, dopo l’incrocio con via Podgora, diventa via Trieste, è una delle strade che ha risentito maggiormente dei disagi del traffico di questi giorni. Lo testimonia Fabiola Fava, candidata nella lista FdI per Silvetti sindaco, che è intervenuta sull’argomento.

«La viabilità di via Trieste alla fine di via Santa Margherita – spiega Fabiola Fava – è da sempre drammatica a causa di parcheggi selvaggi che ostruiscono i passi carrabili e che sormontano i marciapiedi. La pericolosità della riduzione della carreggiata in prossimità della curva è costantemente causa di ingorghi e tamponamenti. In questi giorni della Fiera di San Ciriaco si evidenzia un ulteriore peggioramento della situazione; anche nella giornata del 2 maggio è avvenuto uno scontro tra autovetture, e il blocco della circolazione ha assunto proporzioni disastrose e completamente ingestite, soprattutto nei momenti del passaggio degli autobus, come si evidenzia nella foto». In realtà quel tratto di strada è pericoloso tutti i giorni, sia per chi proviene da via Santa Margherita e chi scende da via Podgora che attraversa in direzione del Passetto, sia per chi sale da via Trieste e chi proviene da via Santa Margherita proprio in coincidenza con il restringimento della sede stradale, perché molti mezzi, non solo in questi giorni per la fiera di San Ciriaco, si parcheggiano dove è vietato. «È possibile – conclude Fabiola Fava – che il Comune anche quest’anno si sia fatto trovare impreparato? È possibile che non sia stato predisposto nessun controllo da parte della polizia locale?» La candidata nelle liste di Fratelli d’Italia conclude il suo intervento augurandosi un prossimo cambio alla guida dell’amministrazione locale «in grado di prendersi carico seriamente e coscienziosamente della viabilità urbana».