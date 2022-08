Traffico da bollino rosso per il Ferragosto

Viabilità intensa in autostrada e traffico nei centri urbani tra partenze e nuovi arrivi per la settimana clou per il turismo, quella di Ferragosto

ANCONA – Traffico da bollino rosso oggi e domani per le partenze legate alla settimana clou per il turismo, quella di Ferragosto. Viabilità intensa in autostrada e traffico nei centri urbani tra partenze e nuovi arrivi.

Stando ad una indagine Coldiretti-Ixè, un italiano su due ha deciso di trascorrere Ferragosto fuori casa mettendosi in viaggio, per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna o in montagna o per una semplice gita fuori porta, nonostante il maltempo. E anche nelle Marche il quadro è lo stesso.

Come sempre per il Ferragosto il mare resta la regine delle mete, seguito dall’entroterra che nelle Marche sta avendo una importante riscoperta, insieme ai piccoli borghi e alla campagna. Guardando alla ricettività, gli alberghi e i bed and breakfast, sono le strutture che registrano il sold out, ma sono molto gettonati anche gli agriturismi, scelti soprattutto da chi predilige un turismo sostenibile e a contatto con le tradizioni locali.

Nelle giornate del ‘cambio’ quando si registrano le partenze dei turisti che hanno terminato la loro vacanza e l’arrivo delle nuove presenze, il traffico è previsto intenso. Da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani – 14 agosto – la viabilità è da bollino rosso, con traffico intenso per le ultime partenze per le vacanza e per il ponte di Ferragosto, giornata in cui è previsto un traffico più tenue da bollino giallo.