Torrette, perde il controllo del mezzo e si ribalta con l’auto: paura per una donna

Per la conducente, una donna di 60 anni circa, fortunatamente tutto si sarebbe risolto solo con un grande spavento, ha infatti rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette

ANCONA – Paura a Torrette nel pomeriggio di oggi quando una donna, mentre era alla guida della sua Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo finendo contro quattro auto parcheggiate a bordo della carreggiata, prima di ribaltarsi.

Per la conducente, una donna di 60 anni circa, fortunatamente tutto si sarebbe risolto solo con un grande spavento, ha infatti rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Sul posto era intervenuta una ambulanza della Croce Gialla di Ancona, mentre per i rilievi di rito la polizia locale di Ancona.

Disagi alla viabilità della zona dell’incidente, via Lambro, perché per consentire l’intervento dei soccorsi e la rimozione del mezzo, la strada è rimasta chiusa per quasi un’ora.