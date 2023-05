Ancona «torna la ‘truffa del catalogo’». Federconsumatori: «Segnalare non avere paura»

ANCONA – «Segnalati ad Ancona alcuni casi della cosiddetta ‘truffa del catalogo’». A renderlo noto è Federconsumatori Ancona che mette in guardia i consumatori «su una truffa che puntualmente si ripresenta dopo qualche tempo in cui sembra scomparsa» spiega Serena Cesaro.

La modalità è sempre la stessa, fa sapere l’associazione dei consumatori: «Si presentano nelle abitazioni proponendo una tessera sconto per l’acquisto di prodotti di vario genere, ma con la scusa della firma per la ricezione della tessera, collegata ad un catalogo, fanno in realtà sottoscrivere un vincolo di ordine per almeno 5mila euro». I più colpiti sono gli anziani, i quali vengono attratti dagli articoli venduti sui cataloghi, fra i quali pentole, elettrodomestici, coperte, materassi e cuscini, «c’è un po’ di tutto» spiega Cesaro.

Solitamente, aggiunge, «le persone che hanno lasciato il catalogo con la tessera sconto, si ripresentano nell’abitazione di chi ha firmato, a distanza di 14 giorni, periodo entro il quale i consumatori possono recedere».

Federconsumatori invita la popolazione a «fare attenzione a non sottoscrivere contratti» e nel caso in cui si dovesse scoprire di essere rimasti vittime di un raggiro a «rivolgersi alle forze dell’ordine e alle associazioni dei consumatori che possono aiutare, chiedendo il recesso dal contratto».

«Non bisogna vergognarsi o avere paura – spiega Cesaro -, molti anziani preferiscono non raccontare niente alle loro famiglie e finiscono per pagare, ma è bene denunciare anche per evitare che altre persone cadano nella stessa truffa».