Terza dose 12-15 anni, il 10 gennaio apertura delle prenotazioni

Le inoculazioni in questa fascia d'età prenderanno avvio dall'11 gennaio. La platea degli interessati ammonta a 54.928 giovanissimi

ANCONA – Via dal 10 gennaio alle prenotazioni per la dose booster nella fascia d’età 12-15 anni. Lo fa sapere la Regione Marche. Il Ministero della Salute nei giorni scorsi ha autorizzato con una circolare la somministrazione della terza dose del vaccino contro il SARS-CoV-2 anche per questa classe d’età.

Il via alle prenotazioni nelle Marche lunedì 10 gennaio alle ore 10, mentre le inoculazioni partiranno dal giorno successivo, 11 gennaio. La platea degli interessati ammonta a 54.928 giovanissimi, ma da lunedì saranno in 13.431 ad aver maturato i requisiti per ricevere la terza dose (ovvero somministrazione del richiamo da più di 4 mesi), mentre entro gennaio potranno vaccinarsi in 17.231.

In questa fascia d’età sarà somministrato il vaccino Pfizer/Biontech, nel dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, indipendentemente dal vaccino utilizzato per le prime due dosi.

Come prenotare

Si ouò prenotare sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it inserendo i dati della tessera sanitaria del minore, ma anche con le altre modalità attivate da Poste italiane e sul sito https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni.

Con Poste Italiane è possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria), tramite i portalettere che consegnano la posta a casa o inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947 (entro 48-72 ore si verrà ricontattati per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento).

Una volta avviata la prenotazione, all’utente verrà immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto di Vaccinazione.

E’ utile, per snellire i tempi di attesa, presentarsi al punto vaccinale con la modulistica già compilata: scheda anamnestica (C), modulo consenso minori (D), modulo di consenso dose BOOSTER. Trattandosi di minori dovranno essere accompagnati da un genitore.