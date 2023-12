Ancona, tentano di introdursi in uno stabile. Sette adolescenti identificati e riaccompagnati dai genitori

Giunti sul posto gli agenti hanno notato un gruppo di ragazzi che, dopo essersi arrampicati su un casotto in cemento, avevano oltrepassato la recinzione tentando di nascondersi

ANCONA – I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Ancona, sono intervenuti, nella scorsa notte, presso un ex cinema di Ancona dove erano stati segnalati fumo e intrusione di persone all’interno dell’area recintata, pertinente allo stabile.

Giunti sul posto gli agenti hanno notato un gruppo di ragazzi che, dopo essersi arrampicati su un casotto in cemento, avevano oltrepassato la recinzione tentando di nascondersi. Ma i poliziotti sono riusciti ad individuare lo stesso uno degli adolescenti seduto su un muretto, adiacente all’area, il quale avrebbe riferito di essersi portato all’interno della recinzione, con alcuni amici, per tentare di introdursi nello stabile, azione non avvenuta grazie all’intervento delle Volanti..

Poco dopo anche gli altri sei ragazzi si sono presentati spontaneamente agli operatori che hanno proceduto ad identificare i sette adolescenti, tutti italiani, residenti ad Ancona. I giovani sono stati accompagnati negli Uffici della Questura e al termine della stesura degli atti riaffidati ai genitori, in attesa della formalizzazione di denuncia della proprietà.