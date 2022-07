Tenta di gettarsi in strada per farsi investire, ragazza salvata dalle Volanti

La giovane è stata fermata dai passanti che l'hanno notata mentre tremante e in lacrime cercava di buttarsi tra le auto. Altro intervento in centro per una persona in difficoltà

ANCONA – Tenta di gettarsi in strada per farsi investire dalle auto in transito, ma viene fermata. Intervento delle Volanti della Questura di Ancona nella giornata di ieri a Vallemiano per una giovane in evidente stato di shock e in lacrime. La giovane era stata notata da un passante che dopo averla notata si è subito adoperato per fermarla e dissuaderla dal gesto, instaurando un dialogo e conducendola verso il marciapiede.

A notare la situazione anche due donne che sono intervenute per calmare la ragazza che continuava ad essere agitata e tremava. I poliziotti hanno chiesto l’intervento del 118 che ha provveduto a trasferire la giovane all’ospedale regionale di Torrette, dove è stata ricoverata per le cure del caso.

Le Volanti sono intervenute poco dopo la mezzanotte di oggi in a supporto del personale sanitario che stava soccorrendo una persona in difficoltà. I poliziotti hanno identificato il richiedente dell’intervento che segnalava come poche ore prima avesse litigato con il proprio partner e che questo si era chiuso in camera con affianco al letto una bottiglia di acido muriatico minacciando chiunque entrasse di gettarglielo addosso.

Gli agenti entrati nell’abitazione hanno constatato che tutto risultava in perfetto ordine e che la persona stava dormendo con accanto al letto una bottiglia di disgorgante sigillata. Svegliato, ha negato di avere intenzione di farne un uso improprio. I poliziotti hanno lasciato l’appartamento, dopo aver chiesto l’intervento del personale medico.