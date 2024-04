Temporali e freddo, ancora allerta meteo

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla valido fino alle 00 del 25 aprile. Indicate le zone interessate dall'allerta

ANCONA – Temporali intensi stanno colpendo parte del maceratese e dell’anconetano. Nelle Marche è ancora allerta meteo. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla valido fino alle 00 del 25 aprile. Le zone interessate dall’allerta sono quelle costiere e collinari settentrionali e centrali (zona 1 e 2).

Al momento, spiega il meteorologo della Protezione civile regionale Stefano Sofia, un grosso sistema temporalesco è in atto nel maceratese, «dalla serata, però, i fenomeni sono previsti in esaurimento con rasserenamenti. Per la giornata del 25 Aprile potranno verificarsi ancora brevi rovesci, specie nella seconda parte della giornata» conclude.

L’ingresso di aria fredda ha causato un ulteriore abbassamento delle temperature, tanto che oggi la colonnina di mercurio, solo per fare un esempio ad Ancona alle 17 segnava 12 gradi, un valore più invernale che primaverile. Per veder tornare salire le temperature bisognerà aspettare il 25 aprile quando inizieranno a salire gradualmente.