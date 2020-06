Fanno serata a Palombina e rientrano in taxi con la droga, viaggio interrotto dalla Polizia

Si tratta di 3 amici di Ancona beccati dalle Volanti. Uno di loro, un 32enne è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga

ANCONA – Erano stati a Palombina a “fare serata” a casa di un amico 3 ragazzi anconetani fermati questa notte intorno all’1.30 da una pattuglia delle Volanti di Ancona. Il gruppetto di amici viaggiava a bordo di un taxi diretto verso il centro per rientrare a casa, ma il loro tragitto è stato interrotto dalla Polizia. Infatti, i tre amici quando si sono accorti che dietro il taxi c’era l’auto dei poliziotti delle Volanti della Questura di Ancona hanno iniziato a voltarsi continuamente all’indietro, come a voler vedere se gli agenti li stessero seguendo: i poliziotti naturalmente se ne sono subito accorti e insospettiti hanno fermato il taxi.

Al controllo gli agenti hanno identificato i 3 amici, di 32, 24 e 21 anni, tutti con precedenti per droga e alla perquisizione personale hanno trovato il 32enne in possesso di 3 grammi di cocaina all’interno di un involucro termosaldato nascosto nelle tasche dei pantaloni. Gli agenti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare nelle abitazioni dei ragazzi, tutti residenti al centro di Ancona, ma qui non hanno trovato né altro stupefacente, né strumenti che potessero far pensare allo spaccio.

Il 32enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.