ANCONA – «È una risorsa in più per il porto di Ancona». L’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli apre alla possibilità di un ripristino della Stazione Marittima di Ancona, chiusa nel dicembre del 2015. La scelta di chiudere la piccola stazione ferroviaria nel cuore del centro cittadino era assunta dalla Giunta regionale dell’epoca, insieme al Comune, all’Authority e ad Rfi (Rete ferroviaria italiana) perché gli interventi di messa in sicurezza del tratto compreso tra la stazione centrale e quella marittima avrebbero comportato un grave appesantimento della viabilità.

L’assessore Baldelli e il governatore Acquaroli

A margine della conferenza stampa in cui è stato illustrato il potenziamento della tratta ferroviaria Orte – Falconara, Baldelli ha sottolineato che si tratta di una risorsa anche in chiave dell’intermodalità porto, aeroporto e interporto su cui sta puntando la Regione e che «è fondamentale per il rilancio di queste infrastrutture, che tra le regioni italiane può vantare la nostra e poche altre».

La stazione, divenuta un dormitorio per senza tetto, nei giorni scorsi è stata oggetto di disinstallazione di alcune panchine, utilizzate per la notte dai senza tetto. Uno smantellamento che non lascia ben sperare. Ma l’assessore regionale, parlando della possibilità di costruire un anello ferroviario che coinvolga tutte le Marche, anche la stazione marittima di Ancona, ha affermato: «dobbiamo pensare di verificare la possibilità di un ripristino sulla base di progetti, e studi di fattibilità, che ci indichino la sostenibilità e la soluzione di alcune interferenze che abbiamo con altre modalità di trasporto, i tir, che ovviamente incidono in quel luogo dove noi vorremmo ripristinare il trasporto».