Ancona, spaccio di droga al Piano: la Squadra Mobile arresta un 21enne

Il giovane, da tempo attenzionato dagli agenti, è stato colto in flagranza di reato per spaccio e detenzione di cocaina. A finire in manette un rumeno con precedenti di polizia e inoccupato

ANCONA – Nuovo arresto messo a segno dalla Squadra Mobile di Ancona per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. A finire in manette un cittadino rumeno di 21 anni, con precedenti di polizia e inoccupato, residente al Piano di Ancona, arrestato dai poliziotti nella serata di sabato 30 ottobre dopo essere stato colto in flagranza di reato per spaccio e detenzione di cocaina.

Da tempo l’uomo era finito sotto la lente degli agenti, i quali avevano notato fuori dalla sua abitazione un via vai continuo di persone sospette. Sabato, 30 ottobre, al culmine di un lungo appostamento nei pressi dell’abitazione del rumeno, i poliziotti hanno fermato un giovane, mentre usciva dall’appartamento, trovandolo in possesso di una dose di cocaina.

Gli agenti della Squadra Mobile sono saliti nell’abitazione ed hanno perquisito l’appartamento all’interno del quale hanno rinvenuto 20 grammi di cocaina e 1.800 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

L’uomo è stato tratto in arresto e ieri mattina, a seguito del giudizio di convalida, il giudice ha applicato all’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Ancona, vietando all’uomo di uscire di casa in ore serali. Per il cliente è invece scattata la segnalazione in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.