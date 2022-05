Sospetto caso di vaiolo delle scimmie, test negativo

Non è vaiolo delle scimmie. Il caso sospetto relativo alla 24enne non è stato confermato. La donna era stata ricoverata a Torrette il 27 maggio e dimessa oggi

ANCONA – «È negativo il test per sospetto vaiolo delle scimmie» eseguito su una donna di 24 anni stata dimessa nel pomeriggio odierno» dalla Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale regionale di Torrette la donna di 24 anni, cittadina italiana, residente in Francia, ricoverata all’ospedale regionale di Torrette. La giovane mamma era stata ricoverata in Clinica di Malattie Infettive a Torrette dalla quale «è stata dimessa in giornata perché le lesioni sono in via di guarigione» spiega il direttore sanitario dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Arturo Pasqualucci.

Il figlio della donna, un bambino di 4 anni, aveva fatto accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Salesi di Ancoma, dal quale era stato subito dimesso. La mamma invece al momento del ricovero, il 27 maggio, presentava un eritema diffuso con vescicole e papule, difficoltà respiratoria, cefalea e febbre nei giorni precedenti. La donna era stata posta oggi in isolamento domiciliare.

Gli esiti sono giunti da Cesena. Il reagente per eseguire il test «che avrebbe dovuto arrivare all’ospedale regionale di Torrette nella giornata di oggi – spiega Pasqualucci -, è stato spedito ieri dalla Germani, ma ad oggi non è ancora arrivato e dal tracciamento della spedizione risulta che arriverà domani. Non volendo attendere abbiamo deciso di inviare i campioni in Romagna, a Cesena».