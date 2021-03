Sondaggio Swg sui governatori, Acquaroli quinto: «Restiamo concentrati su quello che c’è da fare»

ANCONA – «Restiamo concentrati su quello che c’è da fare». Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli preferisce non commentare il sondaggio dell’Istituto Swg che lo attesta al quinto posto nella classifica nazionale dei governatori per il livello di gradimento legato alla gestione dell’emergenza sanitaria da covid-19.

Con le Marche in zona rossa e la pandemia che non accenna ancora ad allentare la sua presa, il baricentro del governatore è focalizzato sulla gestione dell’emergenza sanitaria e sulle tante sfide aperte, dalla crisi economica, alla ricostruzione, passando per il gap infrastrutturale fino ad arrivare al rilancio turistico della regione.

«Nonostante tre settimane di provvedimenti – riflette il presidente Acquaroli – la curva epidemiologica seppure ha rallentato, stenta ancora ad abbassarsi. Continuiamo a raccomandare la massima attenzione».

Dal suo insediamento, nel settembre 2020, sono più di una decina le ordinanze siglate per tentare di frenare l’avanzata della pandemia, delle quali 6 solo nell’ultimo periodo, per disporre la dad nelle scuole medie e superiori, per mettere in zona arancione 20 comuni dell’Anconetano e poi in zona rossa tutte le province della regione eccetto l’Ascolano.

Il sondaggio

Dal sondaggio Swg emerge che i cittadini hanno gradito l’intervento dei governatori nella gestione della pandemia. In testa alla classifica con il 70% c’è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia (Lega), seguito dal collega Romagnolo Stefano Bonaccini (Pd) al 72% e dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (Lega) con il 60%. Al quarto posto, primo dei governatori del sud, c’è Vincenzo De Luca (Pd) con il 57%, seguito dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) al 53%, eletto a settembre 2020.