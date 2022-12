Sociale: sostegno a povertà, disabilità e inclusione. Saltamartini: «È un dovere favorire l’autonomia»

ANCONA – Povertà, disabilità e inclusione. La Giunta regionale stanzia risorse per il sociale. A renderlo noto è l’assessore regionale ai Servizi Sociali e Sanità Filippo Saltamartini. «207.500 euro saranno destinati ai giovani che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria» dice l’assessore spiegando che 57.500 euro provengono da fondi regionali e il resto di fondi nazionali e che «è un dovere favorire l’autonomia»

«Si tratta del progetto Care Leavers di 3 anni – spiega – che prevede sostegno abitativo, al reddito, la continuità degli interventi di tipo sanitario e psicoterapeutico avviati in comunità, le esenzioni e le facilitazioni sociali (il pagamento del ticket sanitario, dei servizi di mensa scolastici e universitari, l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico, affitto a costi agevolati). Nello scorso triennio i beneficiari sono stati 12».

Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità

L’assessore fa sapere che 600 mila euro per un anno serviranno per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia e collocati in strutture residenziali. I contributi verranno erogati ai Comuni che hanno sostenuto spese per il collocamento di minori in strutture residenziali nel 2022.

Inoltre, rende noto che la Regione ha varato «le linee attuative regionali del “Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023” che sono propedeutiche alla erogazione delle risorse del Fondo povertà che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Mlps) trasferisce direttamente agli Ats per finanziare le azioni e gli interventi prioritari per il contrasto alla povertà. Beneficiari sono: i percettori del Reddito di cittadinanza che necessitano di interventi sociali a sostegno del percorso di autonomia, Soggetti in condizione di povertà estrema, Care leavers (coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria)». I fondi sono ripartiti nel triennio, 10.878.400 euro sono per il 2021, 10.444.746 euro per il 2022 e 7.728.400 euro per il 2023.