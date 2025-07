Ancona, il Siulp Polizia chiede rinforzi per l'estate

ANCONA – «Aumento delle aggressioni alle Forze di Polizia o agli operatori di pubblica necessità o che svolgono un pubblico servizio, degli interventi, delle richieste di soccorso pubblico, delle attività di vigilanza soprattutto nel periodo estivo, sono tutti argomenti con cui il SIULP ha stimolato (o tentato di farlo) tutte le sensibilità politiche e su cui il SIULP si aspetta una chiara presa di posizione dopo aver evidenziato la criticità dei mancati rinforzi previsti dal Ministero, nei mesi di luglio ed agosto». Lo afferma in una nota Alessandro Bufarini, Segretario Generale del Siulp Ancona. La risposta è arrivata ed approderà in Consiglio Regionale.

«Siamo soddisfatti di tale atto formale perché rappresenta una risposta concreta, non solo al SIULP, ma ai cittadini – scrive il Siulp -. Ripristinare ciò che ci era dovuto ossia riavere le cinque unità di personale delle sette già previste ufficialmente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva relativo ai rinforzi per la provincia di Ancona, per i mesi di luglio ed agosto, a garanzia di un migliore dispositivo di Sicurezza della Polizia di Stato sia per i cittadini che per gli stessi operatori, sarebbe già un importante segnale di attenzione, continua Bufarini. Il Siulp è fiducioso perché l’interessamento bipartisan, Partito Democratico e Forza Italia, conferma che la Sicurezza è di tutti e non ha schieramenti».

Siamo soddisfatti, prosegue la nota del sindacato di polizia, «che la questione evidenziata dal SIULP sia portata in discussione in Consiglio Regionale con l’interrogazione a risposta scritta fatta dal Partito Democratico, il cui primo firmatario è il Consigliere Regionale Antonio Mastrovincenzo e su cui ci aspettiamo la massima condivisione di tutte le forze politiche come già anticipato in un comunicato stampa sui mancati rinforzi estivi dal Consigliere Regionale di Forza Italia, Mirko Bilò».