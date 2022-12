Sicurezza stradale: nel 2022 la Prefettura di Ancona sospende 1.035 patenti e ne revoca 261

In conseguenza dei sequestri effettuati sono stati emessi 136 provvedimenti di confisca dei mezzi e sono stati alienati secondo le norme del codice della strada 221 mezzi

ANCONA – Nel corso dell’anno 2022 sono 368 i ricorsi respinti e 651 quelli accolti dalla Prefettura di Ancona in materia di sicurezza stradale, presentati dai cittadini contro verbali di accertamento e contestazioni delle violazioni delle norme del codice della strada.. A fornire i dati è la Prefettura di Ancona.

Per le violazioni del Codice della strada che comportano l’applicazione della misura del sequestro del veicolo, nell’anno in corso le violazioni preponderanti hanno riguardato la mancata assicurazione del veicolo con 767 rapporti informativi e la guida in stato di ebbrezza alcolica con 86 rapporti informativi.

In conseguenza dei sequestri effettuati sono stati emessi 136 provvedimenti di confisca dei mezzi e sono stati alienati secondo le norme del codice della strada 221 mezzi. Nel corso del 2022 la Prefettura di Ancona ha disposto 261 provvedimenti di revoca e 1.035 provvedimenti di sospensione della patente. Di questi, 533 a seguito di accertata guida in stato di ebbrezza alcolica e gli altri per le restanti violazioni del codice della strada che prevedono tale sanzione.