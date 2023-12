Ancona, si incendia una coperta. Giovane portato in ospedale per accertamenti

Un giovane, minore, è stato trasportato in ospedale della Croce Gialla di Ancona, per accertamenti, dopo aver inalato un po' di fumo, Non si segnalano danni né persone ferite

ANCONA – I vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti intorno alle 17,30 di oggi – 22 dicembre – in una struttura di accoglienza per minori, nel centro del capoluogo marchigiano, per un principio di incendio. Da quanto si apprende è andata a fuoco una coperta. Le fiamme sono state subito spente e non si sono diffuse nel locale.

