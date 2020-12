Sgarbi contro Conte e Fico, Morani all’attacco: «Il sindaco di Urbino deve farlo dimettere»

ANCONA – «Mi vergogno che la città di Raffaello e Volponi sia rappresentata da un personaggio così volgare e senza rispetto per le istituzioni». Il sottosegretario al Mise Alessia Morani va all’attacco del critico d’arte e pro sindaco di Urbino Vittorio Sgarbi che «insulta il Parlamento, il Presidente della Camera Fico e il Presidente del Consiglio Conte» in una diretta Facebook ripresa dal neo parlamentare marchigiano Mauro Lucentini.

Il sottosegretario che aggiunge «non so cosa aspetti ancora il sindaco di Urbino Maurizio Gambini a farlo dimettere». La Morani non risparmia critiche neanche in direzione del deputato della Lega Lucentini «che si fa delle allegre risatine» mentre il critico d’arte infervorato va all’affondo dei Dpcm e dei vertici della Camera e del Governo.

Nel video, uno spezzone di una diretta Facebook, girato durante la conferenza stampa in diretta nella quale il premier Conte ha illustrato il Dpcm Natale, Sgarbi ha sparato a zero contro il presidente del Consiglio che «invece di stare qua» in Parlamento, «sta in televisione».

Il parlamentare marchigiano Mauro Lucentini sottolinea che il video trasmesso sulla sua pagina Facebook è uno spezzone di una diretta più ampia nella quale stava «raccogliendo le reazioni di alcuni parlamentari fra le quali anche quella di Sgarbi, che ha parlato a titolo personale – spiega il deputato -. Ho il massimo rispetto per le Istituzioni, non si può però tacere che in Parlamento il clima era surreale e piuttosto nervoso: il Paese versa in una condizione economica e sanitaria molto critica per colpa della pandemia e il presidente del Consiglio Conte, invece di venire a riferire qui, è andato in diretta per parlare del Dpcm e della sua fidanzata, questo è alquanto sgradevole, vista la situazione».