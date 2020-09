In piazza senza mascherina, due persone multate dai carabinieri

Si tratta di un 40enne di Napoli e di una 44enne di Brindisi in evidente stato di ebrezza. La donna è stata sanzionata anche per ubriachezza molesta dai militari del Norm

ANCONA – Non indossano la mascherina, due persone multate dai Carabinieri. I due, un 40enne di Napoli e una donna 44enne di Brindisi, sono stati sorpresi dai Carabinieri del Norm di Ancona privi della protezione facciale, obbligatoria dalle 18 alle 6 di mattina (in base al Dpcm). La gazzella stava espletando uno dei servizi di controllo per verificare il rispetto delle norme anti-contagio da covid-19, quando poco prima della mezzanotte di ieri, hanno ricevuto la segnalazione di una lite in corso in piazza Rosselli, zona stazione ad Ancona.

I militari della Sezione Radiomobile del Norm, una volta sul posto, hanno identificato le due persone che erano intente a litigare per futili motivi e senza indossare la mascherina. La donna era in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool.

I due sono stati sanzionati dai carabinieri per non aver indossato la mascherina, inoltre la donna è stata multata anche per ubriachezza molesta.