Ancona, quel semaforo a Torrette continua a diventare rosso solo per la vergogna

Si trova in un incrocio ad altissima densità di circolazione e dovrebbe essere sincronizzato con quello di via Conca, ma nei fatti non funziona così. E gli automobilisti che provengono dal centro continuano a passare quando non si potrebbe

ANCONA – Nulla è cambiato dal 16 febbraio scorso, quando CentroPagina s’era occupato del semaforo di Torrette sulla Flaminia all’incrocio con via Conca: si continua a passare con il rosso, anche e soprattutto perché quel semaforo, in pratica, non serve a nulla, cioè non ha la funzione che dovrebbe avere. Hanno ragione gli automobilisti che avevano commentato l’articolo lo scorso febbraio: non a passare con il rosso, visto quello che rischiano, ma a dire che non è vero che il rosso, per chi viene da Ancona e svolta verso via Conca – nell’altra direzione non c’è semaforo –, scatta quando in via Conca si forma la fila.

Molti avevano segnalato, appunto, che il semaforo da giallo intermittente diventava rosso ogni tanto, indipendentemente da quello che succede in via Conca, anche se la comandante della Polizia locale, di Ancona, Liliana Rovaldi, a febbraio dopo essersi consultata con i suoi collaboratori aveva specificato: «Quel semaforo è sincronizzato con quello che c’è dopo, tra via Conca e via Esino, ed entra in funzione quando su via Conca si forma la coda dei veicoli, perché prima che ci fosse questo semaforo la coda al semaforo successivo finiva per chiudere sulla Flaminia la circolazione per i veicoli che provenivano da nord in direzione di Ancona e che non riuscivano a transitare. Dunque quando si forma la coda scatta il rosso».

Significativa era stata la risposta di un lettore: «Suggerirei alla comandante Rovaldi di far verificare l’assurdo funzionamento di quel semaforo – commentava – . Non diventa rosso quando su via Conca c’è la coda ma totalmente a caso. Più volte mi è capitato, anche di domenica, di dover rimanere lì fermo da solo come un fesso con entrambe le strade completamente deserte».

Insomma, stamattina CentroPagina ha fatto un nuovo sopralluogo a quell’incrocio, anche perché è un punto nevralgico del traffico anconetano: mentre chi dal centro procede verso sud, infatti, trova solo rotatorie fino al casello autostradale, chi va verso nord e chi esce dal porto nella medesima direzione passa obbligatoriamente per l’incrocio di Torrette e, se deve svoltare verso l’ospedale, verso il quartiere di Torrette e verso l’autostrada a nord, passa, appunto, per quel semaforo. Che diventa rosso anche senza code, come dimostra la fotografia (foto sopra a sinistra), smentendo nei fatti quanto spiegato dalla comandante Rovaldi. Mentre le auto continuano tranquillamente a transitare con il rosso, oggi (foto sopra a destra) come nello scorso mese di febbraio, come testimoniavano anche le immagini di quel servizio.