Ancona, arriva la seconda prova del campionato nazionale di ginnastica artistica

ANCONA – Si svolgerà venerdì 23 e sabato 24 febbraio al PalaPrometeo Liano Rossini di Ancona la seconda prova del Campionato nazionale di serie A1 e A2 di ginnastica artistica maschile e femminile, organizzato dall’Associazione ginnastica giovanile Ancona. È la grande ginnastica italiana che torna a esibirsi sul palcoscenico di Passo Varano di Ancona, dove il palas ospiterà i big della ginnastica italia, tra i quali molti marchigiani di spicco nazionale e internazionale. Alcuni tra i ginnasti della sezione maschile, che saranno in gara sabato, anche l’anno scorso sono stati protagonisti in prestigiose competizioni internazionali, scelti dalla Federginnastica: Lay Giannini che ha gareggiato alle universiadi di Chengdu, e Tommaso Brugnami che ha partecipato alle Olimpiadi giovanili europee di Maribor, entrambi alla presentazione di stamattina in Comune. Con loro scenderà in pedana l’intera squadra della Ginnastica Giovanile Ancona, con Leon Zonza, Nicolò Luchetti, e lo spagnolo Adrià Vera, guidata dai tecnici Fabrizio Marcotullio, Riccardo Pallotta e Tommaso Sciocchetti, quest’ultimo fino a poco tempo fa ginnasta di punta della squadra dorica di serie A che è attualmente vicecampione d’Italia.

Saranno presenti anche altri atleti marchigiani di spicco, come Andrea Cingolani, Mario Macchiati, Carlo Macchini, insieme a Lorenzo Casali – non più tesserato con la Ginnastica Giovanile Ancona – e Matteo Levantesi. Tre le squadre marchigiane in gara: oltre alla Ginnastica Giovanile Ancona (serie A1 maschile), società ospitante, anche la Virtus Pasqualetti Macerata (A1 maschile) e la World Sporting Academy San Benedetto (serie B femminile). Il programma prevede l’inizio delle gare venerdì 23 febbraio alle 16 con la serie B nazionale, sabato A1 e A2. Biglietti acquistabili su Ticketone: per il sabato 30 euro tribuna numerata, 20 euro gli interi, biglietti ridotti dai 3 agli 8 anni 10 euro. Per la serie B di venerdì pomeriggio 10 euro intero e 5 ridotto. Presenti in Comune stamattina il vicesindaco Giovanni Zinni, l’assessore Daniele Berardinelli, il presidente Coni Marche Fabio Luna con il vicepresidente Giovanni Torresi, il presidente dell’associazione Ginnastica Giovanile Ancona, Maurizio Urbinati, e sempre per la squadra i tecnici Riccardo Pallotta e Tommaso Sciocchetti, con Tommaso Brugnami e Lay Giannini.

«Presentiamo la seconda prova del campionato nazionale, questo già ci dice quanto sia importante quest’evento – spiega Giovanni Zinni –. Ospitare ad Ancona il campionato nazionale è la testimonianza di un riconoscimento importante e significativo per la città e per la società sportiva organizzatrice. L’associazione ha al suo interno atleti importanti, testimonianza concreta di un grande lavoro quotidiano. Ci aspettiamo tanta partecipazione cittadina a tutti gli eventi sportivi come questo, non solo per il calcio allo stadio». «Un impegno e un onore per Ancona – aggiunge Daniele Berardinelli –, e come assessore al turismo aggiungo che sono eventi che fanno conoscere la città di Ancona. Siamo come sempre al fianco delle federazioni, delle società e degli atleti, dieci giorni fa mi sono incontrato con ministro Abodi molto attento alle esigenze delle nostre città per gli impianti e mi ha assicurato partecipazione e impegno del Governo».

Quindi il presidente Coni Marche Fabio Luna: «Grazie all’impianto sportivo, uno dei più belli, viene scelta Ancona anche perché la società Ginnastica Giovanile negli anni ha garantito professionalità nell’organizzazione di questi eventi. Ci sono solo tre le tappe del campionato, ci si gioca tanto, c’è di mezzo l’immagine della Federginnastica. Sarà la seconda delle tre tappe utili per stilare la classifica, poi le prime sei andranno a fare la fase finale (a maggio a Firenze la Final Six, ndr). Lo scorso anno su sei due erano della nostra regione, e al termine a vincere è stata la Virtus Pasqualetti di Macerata, seconda la Ginnastica Giovanile Ancona, un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi». «Ormai siamo dei veterani di questa manifestazione – conclude Maurizio Urbinati –, Ancona è diventata una tappa storica del campionato, quella che da più tempo viene confermata, e questo ci inorgoglisce. Abbiamo iniziato a organizzare quando ancora eravamo in serie C, un plauso agli allenatori visto che ormai siamo una scuola tra le più importanti d’Italia. Siamo organizzatori ma facciamo anche molta attenzione allo sport: questi campioni sono la punta dell’iceberg, contiamo circa 600 ragazzi che ci consentono di avere una base su cui lavorare per il futuro. Invito la città a venire a fare il tifo per la sua squadra di serie A1. Ci saranno molti atleti nazionali e internazionali, tra i migliori europei, uno spettacolo che si vede in rarissime occasioni».