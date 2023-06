Incidente nella notte in via Maggini dove una giovane è finita a terra con lo scooter. La ragazza è stata trasportata a Torrette

ANCONA – Paura intorno alla mezzanotte di ieri – 16 giugno – ad Ancona, dove una ragazza in scooter è finita a terra dopo lo scontro con una auto avvenuto in via Maggini.

Sul posto la polizia per i rilievi di rito e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La giovane è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità per un politrauma.