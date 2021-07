Ancona, scontro fra bus e auto: anziana finisce in ospedale

Scontro fra un bus e un'auto questa mattina in via De Gasperi. Un'anziana di 77 anni è stata portata in ospedale per un politrauma. L'auto ha sfondato un muretto laterale

ANCONA – Una donna di 77 anni è rimasta ferita nello scontro tra un’auto e un bus del trasporto pubblico locale. L’incidente questa mattina poco dopo le 10:30 in via De Gasperi. La vettura, dopo l’impatto con il mezzo, ha urtato contro un muretto al lato del marciapiede, sfondandolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona che hanno collaborato con il 118 per assistere l’anziana all’interno dell’auto e mettere in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto, per i rilievi di rito la Polizia Locale di Ancona, l’Ufficio Tecnico Comunale per transennare la parte del muretto crollato e la Croce Gialla di Ancona.

La 77enne è stata trasferita al Pronto Soccorso di Torrette in codice di media gravità per il politrauma riportato in seguito allo scontro.