Marco Tantucci scompare da Ancona: l’appello della sorella: «Aiutatemi a ritrovarlo»

ANCONA – Si muovono sia nelle Marche che a livello nazionale le ricerche di Marco Tantucci, il 44enne anconetano di cui non si hanno più notizie. A denunciarne la scomparsa è stata la sorella dell’uomo che si è rivolta ai carabinieri di Ancona a fine novembre. Della vicenda si occuperà domani sera anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto’ di Rai 3.

Da quanto si apprende, l’uomo che starebbe attraversando un periodo di difficoltà, si sarebbe recato il 28 ottobre a Milano per raggiungere degli amici. Da quella data più nessuna notizia, se non per un ricovero ospedaliero a Torrette in data 17 novembre da cui è poi stato dimesso. Non solo, l’uomo a fine mese non avrebbe neanche ritirato il reddito di cittadinanza.

Il cellulare dell’uomo risulterebbe spento. La sorella Barbara Tantucci ha lanciato il 4 dicembre un appello su Facebook: «Aiutatemi a ritrovare mio fratello». L’uomo vivrebbe per strada, ma fino al viaggio a Milano sarebbe rimasto in contatto con la sorella.