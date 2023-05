Sanità Marche, nominati i direttori delle cinque Ast: ecco chi entra e chi esce

ANCONA – Nominati i direttori generali delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali che dal 1° gennaio hanno sostituito l’Asur Marche unica e le Aree Vaste, tra new entry e qualche conferma. Nomine arrivate dopo una lunga seduta di giunta regionale che si è protratta fino al tardo pomeriggio, quando sono stati ‘sciolti’ i nomi.

A guidare la Ast di Pesaro e Urbino sarà Nadia Storti (ex direttrice dell’Asur Marche) che subentra a Gilberto Gentili il quale va a Fermo, alla Ast di Ancona arriva Giovanni Stroppa che aveva guidato l’Area Vasta 2, al posto di Nadia Storti. Al vertice della Ast di Macerata Daniela Corsi (ex direttrice di Area Vasta e attuale subcommissario) che prende il posto di Armando Gozzini attuale direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, mentre alla Ast di Fermo arriva Gilberto Gentili (sub commissario a Pesaro Urbino) che subentra a Roberto Grinta, e alla Ast di Ascoli Piceno Nicoletta Natalini (attualmente a Reggio Emilia) che prende il posto di Roberto Grinta (fino al 16 luglio).

I nuovi direttori sono stati scelti dalla giunta regionale in una rosa di 30 nomi risultati idonei, dopo essere stati selezionati da una Commissione che ha valutato 90 candidati. Stroppa e Natalini che attualmente svolgono incarichi fuori regione, prederanno servizio dal 17 luglio. Nell’attesa Nadia Storti resta commissario straordinario dell’Ast di Ancona e Maria Capalbo commissario straordinario dell’Ast di Ascoli Piceno, e dal 1° giugno al 16 luglio.