Sanità Marche: bando per 46 posti da dirigente medico emergenza-urgenza. Saltamartini: «La procedura è aperta»

Quattro i posti indicati per l’Ast di Pesaro-Urbino, 9 per quella di Ancona, 14 per Macerata, due per Fermo, 5 per Ascoli, 9 per Marche Nord e 3 per Inrca, «ma il fabbisogno è aggiornabile». Parla l'assessore

ANCONA – È aperta e ancora in corso la procedura di «bando di concorso per la copertura di 46 posti da dirigente medico d’emergenza-urgenza». Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, spiegando che il bando «con procedura unificata per il Sistema Sanitario Regionale, capofila Inrca» è stato pubblicato il 28 febbraio. «Le domande si potranno presentare fino al 30 marzo».

«Il fabbisogno è aggiornabile – spiega -: avendo la possibilità i partecipanti di indicare una o più strutture, di fatto, i posti elencati si combinano con la disponibilità degli interessati, quindi non è detto che a Fermo non arrivino persone in più».

Una puntualizzazione, quella di Saltamartini, che si riferisce all’assegnazione di soli due posti, da bando, a Fermo a fronte di un fabbisogno più elevato. La procedura era stata autorizzata a fine 2022 dal Centro Unico di Reclutamento, quando ancora era in essere l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (Asur), sostituita dal 1° gennaio 2023 dalle cinque Aziende Sanitarie Territoriali (Ast).

Quattro i posti indicati per l’Ast di Pesaro-Urbino, 9 per quella di Ancona, 14 per Macerata, 2 per Fermo, 5 per Ascoli, 9 per Marche Nord e 3 per Inrca. «Ribadisco che la procedura è aperta – prosegue l’assessore -, le domande stanno ovviamente ancora arrivando, e che le cifre riportate nel bando emesso da Inrca rappresentano un fabbisogno aggiornabile. Non c’è nulla di concluso e definitivo».