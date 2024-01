Ulteriori 9 milioni di risorse per le assunzioni di personale sanitario nell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, all'Inrca e nelle cinque Ast

ANCONA – Fondi aggiuntivi per potenziare il personale sanitario. La giunta regionale ha deliberato nel pomeriggio odierno la destinazione di una somma di quasi 9 milioni di euro aggiuntivi (8,923 milioni) per rafforzare il personale delle aziende sanitarie regionali. Lo rende noto la Regione Marche in una nota stampa.

Il fondo, risorse destinate per questa finalità dal Governo centrale, è stato assegnato tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Ancona (Torrette), INRCA e le cinque Aziende Sanitarie Territoriali (AST) provinciali. Un tassello che va nella direzione di continuare il percorso di incremento stabile del tetto di spesa del personale, fermi restando gli equilibri economico/finanziari stabiliti dalla normativa vigente.