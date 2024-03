Nuovo salvataggio della Ocean Viking, i naufraghi salgono a 359. Nave diretta ad Ancona

ANCONA – Sono saliti a 359 i naufraghi a bordo della Ocean Viking attesa al porto di Ancona nella giornata di lunedì 18 marzo. La nave umanitaria della ong Sos Mediterranee fa sapere attraverso un post diffuso sui canali social di aver salvato nella notte altre 135 persone, fra le quali una donna incinta e 8 bambini. Prima di questo ulteriore salvataggio a bordo erano già assistite 224 persone.

I 135 naufraghi, fa sapere l’ong, erano in una barca a due piani sovraffollata in zona Sar maltese. La ong torna a chiedere un porto più vicino rispetto a quello di Ancona, closì da evitare alle persone soccorse in mare una navigazione prolungata.