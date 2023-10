Salute mentale, lo psichiatra Volpe: «Nel mondo il carico globale della disabilità per il 14% è neuropsichiatrico»

ANCONA – «Nel mondo, il carico globale della disabilità è per il 14% neuropsichiatrico, ovvero che circa 1 paziente su 6 con disabilità grave è probabilmente affetto da un disturbo mentale o una dipendenza». A fornire il dato nella Giornata della Salute Mentale è lo psichiatra Umberto Volpe.

I disturbi neuropsichiatrici rappresentano una categoria di disturbi di grande rilevanza per la salute pubblica, sottolinea il direttore della Clinica di Psichiatria dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, evidenziando che «la cura dei disturbi mentali e la promozione della salute mentale sono aspetti che devono essere integrati più organicamente nella programmazione sanitaria e sociale, a livello sia locale che nazionale».

Umberto Volpe

Lo psichiatra prende ‘in prestito’ il motto dell’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui ‘Non c’è salute senza salute mentale’ (No Health Without Mental Health) per sottolineare l’importanza del benessere mentale in un concetto più globale di salute, in quanto parte integrante di essa.

In tale cornice si inquadra la Giornata mondiale che si celebra ogni anno il 10 ottobre, con l’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e di favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure che ancora oggi resistono attorno alla malattia mentale.

«La maggior parte dei disturbi neuropsichiatrici – spiega il professor Volpe – sono rappresentati dall’ansia e dalle depressioni, ma ve ne sono altri più rari ma spesso molto gravi (come le psicosi) ed altri ancora in rapida ascesa (come i disturbi correlati all’abuso di sostanze). Queste giornate di sensibilizzazione sono importanti per ricordarci l’importanza della salute mentale, di investire adeguate risorse in questo settore e programmarne adeguatamente la gestione. Spesso, infatti, le risorse sono inadeguate rispetto alle necessità o indirizzate verso obiettivi strategicamente poco efficaci».

Ad Ancona oggi in occasione della Giornata mondiale della salute mentale la fontana delle 13 Cannelle si illumina di verde, come molti altri monumenti in Italia. In Italia sono circa 3 milioni 500 mila le persone in cura per disturbi mentali, nelle Marche queste malattie hanno una prevalenza del 5,5%, in linea con il dato nazionale.