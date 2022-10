ANCONA – La salute mentale dei minori è al centro di una interrogazione in consiglio regionale depositata oggi – 19 ottobre – dal gruppo assembleare del Pd, primo firmatario il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo. «Non è la prima volta che mi occupo di minori – dice Mastrovincenzo – . In consiglio regionale ho presentato altri atti ispettivi e di indirizzo sul tema. L’argomento della salute mentale è uno dei tanti da affrontare: tanti ragazzi con le loro famiglie vivono questa problematica importante a cui la Regione deve dare risposte efficaci, attraverso servizi usufruibili da più persone possibili, abbattendo le liste di attesa che esistono purtroppo anche in questo ambito».

Nel documento si legge: «Le problematiche di salute mentale nei giovani emergono sempre più precocemente e spesso si associano a dipendenze patologiche che con la pandemia hanno registrato un aumento dell’80%. Nelle Marche esistono due strutture residenziali private accreditate dedicate al trattamento di bambini e adolescenti con problematiche psichiatriche, una ad Acquaviva di Cagli e una a Caccamo: la struttura di Cagli ospita 20 adolescenti ed ha riaperto le visite ai familiari lo scorso 14 ottobre».

Secondo i dem in base a quanto riferito «in quell’occasione il relativo servizio del TGR ha parlato di ben 200 ragazzi in lista di attesa solo per questa struttura». Inoltre, nel documento dell’interrogazione ricordano che il 2 dicembre 2021 è stato inaugurato il Reparto di Psichiatria di Transizione a Torrette per la presa in carico di ragazzi «di età compresa tra 15 e 25 anni con disturbi comportamentali e mentali. Il Reparto fa parte della Sod di Clinica Psichiatrica, ha 4 posti letto (due per ragazze e due per ragazzi) e uno d’emergenza per l’osservazione breve. Secondo quanto affermato in quell’occasione dal dirigente medico universitario Sod Clinica Psichiatrica, “l’obiettivo è dare risposte nuove necessarie e innovative per le esigenze dei nostri ragazzi, per prevenire cronicità e i disturbi il prima possibile. Organizzare un approccio integrato: accanto a farmaci e psicologi, un approccio psico-sociale; si tratta di una fascia d’età in cui tutto accade”».

Per i consiglieri del Partito Democratico «il ricovero di minori insieme a maggiorenni non rappresenta una situazione adeguata alle esigenze tipiche dei minori» per questo ritengono «sia necessaria un’assistenza integrata con presenza di professionisti che collaborino in team con gli psichiatri (psicologi, psicoterapeuti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali)».

Con l’interrogazione, i dem chiedono al presidente della giunta «se è operativa la struttura residenziale privata accreditata di Caccamo; quanti ragazzi sono in lista di attesa per poter essere accolti in una struttura della Regione Marche; se è definitiva la scelta di accogliere nel reparto “Psichiatria di Transizione” di Torrette minorenni unitamente a maggiorenni; quali figure professionali sono presenti nel Reparto e per quante ore settimanali operano con i minorenni ricoverati; a quali interventi la Regione Marche sta lavorando per ampliare l’offerta di servizi a favore di questa fascia di età; che tipo di politiche attive si intendono attivare per prevenire l’insorgenza di patologie psichiche nei minori».