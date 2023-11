Salesi, Catassi in pensione: grazie a lui la prima legge in Italia per screening celiachia e diabete 1 nei bambini

Già professore di Pediatria all'Univpm, direttore della dell'AOU delle Marche e direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria, va in pensione dopo 42 anni di attività

ANCONA – Dopo 42 anni di attività va in pensione il professor Carlo Catassi, già professore ordinario di Pediatria all’Università Politecnica delle Marche, direttore della Sod Clinica Pediatrica presso l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria presso l’Università Politecnica delle Marche.

«Il professore Catassi ha lasciato un’impronta significativa nel campo della pediatria e della gastroenterologia» al Salesi, ricorda il presidente della Croce Rossa di Ancona Gianni Barca. Esperto in celiachia «durante la sua straordinaria carriera, il professore ha fornito immensi contributi e valore all’Ospedale Salesi, portando fondi per la ricerca e prestigio all’università attraverso pubblicazioni scientifiche di grande impatto a livello internazionale».

Catassi è stato anche presidente della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica dal 2013 al 2016. La sua collaborazione internazionale ha coinvolto il Massachusetts General Hospital for Children di Boston, negli Stati Uniti, dove ha lavorato a stretto contatto con scienziati di fama mondiale. L’interesse principale di ricerca del è stato rivolto alla malattia celiaca, in particolare per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici e clinici.

Catassi è autore del primo lavoro al mondo sull’efficacia dello screening della celiachia nella popolazione generale, pubblicato sulla prestigiosa rivista “Lancet”. Le sue ricerche non si sono limitate alla celiachia, ma hanno abbracciato numerose altre patologie gastroenterologiche e nutrizionali, tra cui le malattie infiammatorie croniche intestinali, l’enteropatia autoimmune, le forme di diarrea intrattabile, il deficit congenito di lattasi, la fisiopatologia dell’assorbimento intestinale e l’obesità infantile. Con 203 pubblicazioni indicizzate su PubMed e numerosi libri di pediatria di rilevanza nazionale e internazionale, Catassi è un’autorità nel suo campo, i suoi lavori sono stati pubblicati su rinomate riviste scientifiche come Lancet, New England Journal of Medicine e Gastroenterology.

Il suo lavoro di ricerca negli ultimi decenni ha dimostrato l’alta frequenza di casi di celiachia che rimangono non diagnosticati e che possono essere riconosciuti solo attraverso uno screening. Grazie al suo contributo, il 13 settembre 2023 è stata approvata in Italia la legge sullo screening per il diabete tipo 1 e la celiachia nella popolazione pediatrica, rendendo l’Italia il primo Paese al mondo ad adottare una legge per lo screening sistematico di queste patologie.

Nonostante il suo prossimo pensionamento, Catassi continuerà a prestare la sua attività per l’attuazione della legge sullo screening e a collaborare con il centro di Boston. Inoltre, svolgerà un’attività privata dedicata ai piccoli pazienti ad Ancona, mettendo la sua esperienza ancora a disposizione della comunità. «Il professore Carlo Catassi lascia un’eredità di valore inestimabile nell’ambito della pediatria, della gastroenterologia e della ricerca scientifica – conclude Barca -. Il suo impegno e la sua dedizione hanno contribuito ad avanzare la conoscenza medica e a migliorare la qualità della vita dei pazienti. La sua figura sarà ricordata come un esempio di eccellenza professionale e umana».