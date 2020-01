ANCONA – Ha preso avvio sabato 4 gennaio la stagione dei saldi invernali che nelle Marche si concluderà il primo marzo. Un’occasione per i consumatori che si inserisce però in un quadro tutt’altro che florido. L’Istat, tastando il polso agli italiani, parla di maggiore propensione al risparmio da parte della popolazione. Ma ad infliggere colpi ai saldi c’è anche lo shopping online, sempre più diffuso, e i recenti Black Friday e Cyber Monday di fine novembre grazie ai quali molti consumatori hanno approfittato per acquistare a prezzi scontati.

Secondo una indagine condotta da Swg per Confesercenti, sono 4 italiani su dieci ad aver programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti con un budget medio di spesa previsto di 168 euro a persona.

Ma dall’indagine emerge anche una lieve riduzione dell’appeal dei saldi invernali rispetto alla stagione 2019: il 41% di consumatori deciderà sul momento se acquistare o meno sulla base delle offerte.

Cosa compreranno soprattutto? Le scarpe sono in cima alla lista dei desideri, seguite da maglieria, capispalla, camiceria, intimo e poi pelletterie e accessori.