Saldi estivi: avvio positivo grazie al maltempo, i turisti si sono riversati nei negozi

Avvio positivo per le svendite di fine estate. I saldi, iniziati oggi, hanno beneficiato del maltempo che ha spinto molti a recarsi nei negozi per lo shopping, soprattutto nelle località costiere

ANCONA – Saldi bagnati, saldi fortunati. Avvio positivo per le svendite di fine estate. I saldi, iniziati oggi, hanno beneficiato del maltempo che ha spinto molti a recarsi nei negozi per lo shopping, soprattutto nelle località costiere.

Parla di «partenza positiva» Giacomo Mugianesi, responsabile commercio Cna Ancona «la giornata di maltempo ha fornito lo spunto per andare nei negozi e approfittare dei saldi e la tendenza è sicuramente positiva. Tuttavia, nelle località costiere questa prima giornata di saldi è andata meglio perché ha invogliato i turisti a fare shopping, non potendo recarsi in spiaggia».

Il segretario di Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli ricorda che i saldi sono uno degli strumenti di marketing utilizzati dalle imprese «per creare occasioni favorevoli alle vendite». Sergio Pellegrini, titolare del negozio di costumi artigianali e personalizzabili Lido Settantaquattro H, a Senigallia, spiega che «il mese di giugno c’è stato un bel movimento, non solo di turisti, ma anche di locali – dice – la prima giornata di saldi rispecchia l’andamento dell’ultimo mese».

Lido settantaquattro a Senigallia

«Oggi abbiamo visto un maggior afflusso di persone – dice Ubaldo Traini, titolare dei negozi di abbigliamento e calzature Tutti i Tipi di Porto Recanati e Osimo Stazione – ma si tratta di un mood in calo rispetto all’anno scorso. Dopo il Covid sono cambiate tante cose – spiega l’imprenditore – e il caro vita ci penalizza».

La giornata segnata da pioggia e temporali però ha invogliato molte persone a recarsi nei negozi soprattutto «nei centri commerciali – osserva Traini – e infatti nel punto vendita di Osimo registriamo un maggior afflusso rispetto a Porto Recanati. La gente non potendo andare al mare si è riversata nei negozi».

Gli articoli più venduti? Capi in lino, abiti da donna estivi, costumi e sneakers, calzature che in questo periodo hanno sconti maggiori e che si sfruttano tutto l’anno.