Sala scommesse aperta in zona rossa: scattano sanzione e chiusura del locale

ANCONA – Dovrà restare chiusa per 5 giorni una sala scommesse ubicata in via De Gasperi ad Ancona in seguito alla violazione dell’obbligo di chiusura previsto dal Dpcm.

A disporre la chiusura sono stati gli agenti della divisione amministrativa della Questura di Ancona nel corso di una attività di controllo finalizzata al contrasto delle condotte illecite in materia di gioco e scommesse, condotta in collaborazione con il personale dell’ufficio Accise, Dogane e Monopoli di Stato, e Agenzia delle Entrate.

I poliziotti hanno sorpreso che la sala scommesse, ubicata nel cuore del centro di Ancona, era aperta nonostante il divieto di fare accedere i clienti: al suo interno erano presenti tre clienti che ricaricavano i conti di gioco e usufruivano anche degli altri servizi on line.

La stessa sala scommesse era già stata segnalata segnalata in passato per la presenza di persone al suo interno: i clienti bussavano alla serranda semi aperta, poi una volta entrati uscivano dopo qualche minuto.

Il titolare del locale, dopo una serie di controlli disposti alle macchine da gioco, è stato sanzionato amministrativamente con una multa da 400 euro ed è stata disposta la chiusura della sala per 5 giorni. Una chiusura che verrà scontata a partire dalla data di riapertura.