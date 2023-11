Ancona, ruba uno smartphone per strada, i Carabinieri lo inseguono e lo arrestano

ANCONA – Ruba uno smartphone mentre alcuni operai non lo vedono, ai carabinieri che transitavano in quel momento non sfugge il gesto e lo arrestano. È successo ieri mattina in via Martiri della Resistenza, dove ci sono alcuni lavori in corso per il rifacimento di un lungo tratto di marciapiede. Mentre stavano transitando in via Martiri della Resistenza, infatti, a bordo di autovettura di servizio non contraddistinta dai colori di istituto, due militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Ancona hanno notato un uomo presumibilmente straniero e di circa trent’anni lungo la carreggiata che, dopo essersi guardato intorno ed essersi accertato di non essere osservato, s’era impossessato di uno smartphone appoggiato su una pedana e successivamente s’era allontanato rapidamente. I due carabinieri, avendo capito che si trovavano di fronte a un furto e dopo aver accertato che lo smartphone apparteneva a un operaio che stava lavorando proprio lì vicino, hanno raggiunto e arrestato l’uomo che ha provveduto a riconsegnare il cellulare rubato poco prima. In ausilio, nel frattempo, sono arrivati i militari della sezione radiomobile del Norm di Ancona che hanno provveduto a prelevare il soggetto e condurlo al comando provinciale Carabinieri del capoluogo per svolgere le pratiche di rito. Oggi si è svolto il rito direttissimo con cui è stato convalidato l’arresto e predisposta la conseguente espulsione dal Paese del soggetto, risultato irregolare sul territorio Italiano.