ANCONA – Voli di continuità territoriali, c’è l’ok della Regione a Sky Alps. Il tema dei voli dall’aeroporto di Ancona per Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli, è stato al centro di una giunta regionale che si è tenuta nel pomeriggio di oggi – 20 marzo -. La compagnia aerea con sede a Bolzano, si è resa disponibile ad operare voli sulle tre rotte (Ancona-Milano Linate, Ancona – Napoli, Ancona – Roma Fiumicino) operate dal vettore Aeroitalia ancora fino al 31 marzo, dopo il recesso anticipato della compagnia (Aeroitalia).

Nella giornata di ieri l’Enac con una nota ha riferito alla Regione di ritenere la proposta del vettore Sky Alps congrua e che anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una nota del 15 marzo, ha condiviso le proposte nel carattere emergenziale della procedura indetta da Enac per garantire la continuità territoriale alle Marche.

Per questo la giunta ha deciso di comunicare all’Enac di procedere alla conclusione dell’iter ed ha incaricato la struttura regionale competente di trasmettere all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Italiana la determinazione per avviare il prima possibile i voli.

I nuovi collegamenti per l’estate

Intanto nei giorni scorsi, la compagnia aerea Ryanair ha annunciato per l’estate l’operatività di cinque rotte dall’aeroporto di Ancona, con 40 voli settimanali verso destinazioni come Londra, Bruxelles e Cracovia. Inoltre, sarà potenziata la frequenza settimanale dei collegamenti aerei per Catania.

Le cinque rotte operate da Ryanair dall’estate sono Ancona-Bruxelles, Catania, Düsseldorf, Cracovia e Londra. Ancona International Airport fa sapere per l’occasione di aver lanciato una promozione valida per 3 giorni, con tariffe a partire da 24,99 euro (disponibili solo su ryanair.com). Il numero di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni con la compagnia irlandese ammonta a 4,1 milioni. La crescita del traffico segna un +6% rispetto all’estate 2024 e un +42% rispetto al periodo pre pandemia.