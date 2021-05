Ancona, ritrovata la 14enne scomparsa da casa. La mamma: «Sta bene»

ANCONA – È stata ritrovata e sta bene Sabrina Verdini la 14enne che ieri non ha fatto rientro a casa e non aveva dato più notizie di sé alla famiglia. «A ritrovarla» è stata una Volante della Polizia di Stato della Questura di Ancona racconta la mamma Graziana Both che ieri sera, in apprensione per la figlia aveva lanciato un appello sui gruppi social divenuto poi virale.

La 14enne di Ancona che frequenta le scuole Pascoli, ieri all’istituto non era mai arrivata e non si era più messa in contatto con la famiglia. Questa mattina intorno 7 il ritrovamento in via Fratelli Cervi ad Ancona nell’ambito di ricerche svolte congiuntamente dalle Forze dell’Ordina.

«Fisicamente sta bene» fa sapere la mamma dalla Questura, la donna non nasconde la gioia per aver potuto riabbracciare la figlia: «Sono molto contenta che è stata ritrovata». «Ringrazio tutti per la vicinanza, fortunatamente è tutto a posto» conclude Graziana Both. In Questura gli agenti stanno ascoltando la ragazza per verificare i contorni della vicenda.

Ieri sera dopo la segnalazione ricevuta dai Carabinieri della Compagnia di Ancona, erano scattate immediatamente le ricerche. La famiglia non aveva sporto denuncia.